Man die hoogzwangere ex en twee kinderen probeerde te vermoorden blijft in de cel Tom Vierendeels

15 juli 2019

15u02 0 Asse De 38-jarige man uit Molenbeek die vorige week zijn hoogzwangere ex, haar kinderen en een man probeerde te vermoorden door brand te stichting blijft in de cel. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet duidelijk.

De dertiger stichtte maandagochtend rond 9 uur brand terwijl de hoogzwangere bewoonster, twee jonge kinderen en een man te lagen te slapen in een appartement van het Breughelpark. Een branddeskundige stelde die dag al vast dat het om een brandstichting ging. De verdachte werd een dag later gearresteerd. Of hij intussen al bekentenissen heeft afgelegd is niet duidelijk, maar de beelden van verschillende bewakingscamera’s tonen voldoende aan dat hij er op dat moment aanwezig was. Daarnaast diende de vrouw al verschillende keren klacht in tegen de man en diende de politie ook regelmatig langs te komen voor huishoudelijk geweld.

De dertiger verscheen begin vorige week voor de onderzoeksrechter die hem liet aanhouden op verdenking van poging moord en opzettelijke brandstichting in een bewoond gebouw. Intussen verscheen hij ook voor de raadkamer die zijn aanhouding bevestigde. Daardoor blijft hij nog minstens enkele weken in de cel. Het parket heeft geen informatie over hoe het intussen met de zwangere vrouw, de kinderen en de andere man gaat.