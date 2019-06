Man (70) rijdt eerst twee fietsers aan en botst daarna tegen boom Tom Vierendeels

17 juni 2019

13u43 4 Asse Een zeventigjarige man uit Ternat is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Petrus Ascanusstraat. Het slachtoffer reed eerst twee fietsers aan, maar die liepen gelukkig geen zware verwondingen op. De man botste vervolgens tegen een boom. De omstandigheden worden nog verder onderzocht.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur in de Petrus Ascanusstraat. Twee fietsers van elk zeventien jaar kwamen uit de richting van de Brusselsesteenweg. “Ze verklaren dat ze achter elkaar reden”, vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). “De achterste werd aangetikt door de wagen en kwam ten val. Hij liep hierdoor schaafwonden op, maar diende niet naar het ziekenhuis overgebracht te worden. De anders fietsers zou ook aangetikt geweest zijn, maar kwam niet ten val.”

Boom

De bestuurder van de Peugeot reed nadien verder, maar in de scherpe bocht die de straat maakt ging hij rechtdoor. Een ander voertuig was daarbij niet betrokken. De wagen botste tegen een boom en de zeventiger kwam gekneld te zitten. De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatste om het slachtoffer te ontzetten. De portieren aan de bestuurderskant werden samen met de middelste stijl weggehaald om de man vervolgens comfortabel uit de wagen te kunnen halen. Hij werd uiteindelijk voor verzorging overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Hij zou onder meer een zware beenbreuk en een hersenschudding hebben opgelopen.

Oorzaak onbekend

Wat precies aan de oorzaak ligt van beide ongevallen wordt nog verder onderzocht. Gezien de omstandigheden van het tweede ongeval lijkt een medische oorzaak niet ondenkbaar. Ook dit zal onderzocht worden in het ziekenhuis.