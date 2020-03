Man (32) uit Asse opgepakt wegens weerspannigheid, vrouw (28) spuwt richting agenten Tom Vierendeels

28 maart 2020

12u17 0 Asse Een 32-jarige man uit Asse en een Roemeense vrouw (28) uit Etterbeek zijn vrijdagavond in Aalst gearresteerd nadat ze zich stevig misdragen hebben naar de politie toe. Ze spuwden richting de agenten, de vrouw riep dat ze besmet was met het coronavirus en ze stelden zich enorm weerspannig op. De man was al gekend bij politie en justitie.

Het incident startte vrijdagavond rond 22.30 uur in de Beukenlaan in Aalst. De politie kreeg melding over een ruzie tussen een man en een vrouw in een auto en de man zou ook met alleen een onderbroek aan over straat lopen. Een ploeg kwam ter plaatse en treft de 32-jarige man uit Asse en de 28-jarige vrouw met Roemeense nationaliteit uit Etterbeek aan in de auto.

Maar niet veel later loopt het compleet verkeerd wanneer de agenten over willen gaan tot een controle. Het duo reageert agressief en stelt zich zeer weerspannig op waarbij de vrouw ook roept dat ze besmet is met het coronavirus en eist dat de politie afstand houdt. De man weigert ondertussen elke medewerking en weigert de nodige documenten te overhandigen. Daarom willen de agenten dat hij uitstapt, maar hierop geeft hij door het openstaande portier verschillende trappen richting de agenten. Wanneer de agenten hem toch uit de auto willen sleuren klampt hij zich vast aan het interieur van de auto en blijft hij verder schoppen. De agenten kunnen hem uiteindelijk toch overmeesteren en op de grond boeien. De vrouw blijft intussen roepen dat ze besmet is met het coronavirus en probeert richting de agenten te spuwen. Uiteindelijk kunnen de agenten ook haar boeien.

Het duo wordt overgebracht naar het commissariaat en onderweg uit de man verschillende bedreigingen ten aanzien van de politie. Ook in het commissariaat blijft het duo zich enorm agressief opstellen. Bij het verhoor blijkt de man al gekend te zijn bij politie en justitie voor geweldsdelicten.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de twee in snelrecht gedagvaard voor opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, niet-naleving van de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19-virus en bedreigingen. Voor de vrouw komt daar ook nog dreigen met een aanslag met gevaarlijke stoffen bij. Beiden zullen zich op 20 oktober moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.