Lions Asse schenkt mondmaskers en wegwerpschorten aan zorginstellingen Wim De Smet

10 mei 2020

13u30 0 Asse De leden van Lions Asse overhandigden zopas een voorraad mondmaskers, face-shields en wegwerpschorten aan verschillende zorginstellingen.

Het gaat in totaal om 2.400 chirurgische mondneusmaskers, 20 face-shields, 300 FFP2-maskers en 300 wegwerpschorten. De serviceclub schenkt het materiaal onder meer aan het OCMW van Asse. Ook de rusthuizen Waarbeek in Asse en Matinas in Merchtem krijgen een deel van het materiaal. De overschorten worden geschonken aan de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis. En een voorraad pedagogisch knutselmateriaal gaat naar De Wereld van Indra, een opvangtehuis in Opwijk.

Lions Asse deelt ook materiaal uit aan Ahasverus, een vzw voor psychotherapeutische hulpverlening. Ook CAW Halle-Vilvoorde, de Vrije Kleuterschool Asse, vzw Zonnestraal, de politiezone AMOW en Pinnochio delen in de prijzen.