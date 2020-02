LikeMe op affiche Hopduvelfeesten Wim De Smet

05 februari 2020

14u35 6 Asse De organisatoren van de Hopduvelfeesten halen dit najaar de bekende band LikeMe, van de gelijknamige jeugdserie, naar het podium in Asse.

De Hopduvelfeesten vinden jaar plaats op 11, 12 en 13 september op het Boekfosplein in Asse. Het gaat om het topevenement in Asse dat om de twee jaar wordt georganiseerd en steevast meer dan 10.000 bezoekers lokt. In 2018 stond Niels Destadsbader nog op de affiche.

De Hopduvelfeesten genieten bekendheid omwille van de verschillende optredens maar ook door de historische Hopduvelstoet die op zondag door de straten trekt.