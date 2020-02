Lid beruchte Litouwse GPS-bende ontkent elke betrokkenheid Wouter Hertogs

27 februari 2020

17u19 1 Asse Een Litouwse man heeft verzet aangetekend tegen zijn celstraf van 4 jaar. Volgens de rechter maakte de man deel uit van een bende die tientallen ingebouwde gps-toestellen uit wagens verwijderde.

“Ik weet van niets. Ik snap echt niet wat ik hier doe”, stamelde de man voor de Brusselse strafrechter. Een jaar geleden had hij bij verstek vier jaar gekregen voor zijn aandeel in de diefstallen. De bende van zeven werd in mei 2017 opgerold in Asse. Ze bleek verantwoordelijk te zijn voor tientallen diefstallen van ingebouwde gps-toestellen. Ze zochten hiervoor actief over heel het land -onder andere in Herzele- naar Duitse luxewagens, waarna ze hardhandig de toestellen verwijderden. De buit begroeven ze -verpakt in vuilniszakken- in afwachting dat ze de toestellen naar Litouwen zouden overbrengen. “Ze bezorgden veel schade aan de slachtoffers en de verzekeraars en dit weerspiegelt zich in de strafmaat”, klonk het in het vonnis.

Van de zeven konden er al vier opgepakt worden, de drie anderen werden bij verstek veroordeeld. Er werd hun onmiddellijke aanhouding gevraagd. Een van hen was M.P. Hij werd in Duitsland bij een controle onderschept. Hij tekende meteen verzet aan tegen zijn veroordeling. Of de rechter hem gelooft weten we op 12 maart.