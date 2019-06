Liberale Mutualiteit en café Sporta ruimen plaats voor 12 meter hoog woonblok WDS

Op de hoek van de Prieelstraat en de Mollestraat is de afbraak van de Liberale Mutualiteit en van café Sporta gestart. De gebouwen ruimen plaats voor een nieuw woonproject.

De kantoorgebouwen van de Liberale Mutualiteit waren het levenswerk van Kamiel Pessemier, de man die in 1952 eigenhandig een ziekenfonds uit de grond stampte. Hij overleed in 2002. De werknemers van de mutualiteit verhuisden drie jaar geleden al naar een nieuw kantorenblok langs de Kalkoven (N9). Sindsdien stond het gebouw in de Nerviërsstraat leeg. Samen met café Sporta moeten de kantoren plaats ruimen voor een groot woonproject. Projectontwikkelaar Flanders Investment Company (FICO) kreeg vorig jaar een vergunning om de gebouwen te slopen en er een woonblok van 12 meter hoog met 27 sociale flats te bouwen.