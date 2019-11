Legendarische Taalsmid houdt na 20 jaar op te bestaan (maar pas na afsluitende show) Wim De Smet

20 november 2019

10u10 0 Asse Na twintig eigen producties houdt het legendarische Assese humorcollectief De Taalsmid het voor bekeken. Deze week staan de drie laatste opvoeringen geprogrammeerd van de afsluitende show ‘Feest!’.

De Taalsmid zag in 2001 het levenslicht in kleinkunstencentrum ’t Smiske in Asse. Tot en met december 2005 werden daar twee producties per jaar gebracht. Na een rust- en herbronningspauze van vijf jaar kregen de Taalsmeden eind 2010 de smaak weer te pakken, al hielden ze het vanaf dan bij één show per jaar. Sinds 2012 zijn de komische voorstellingen te zien in de gezellige zolderzaal van het Oud Gasthuis.

De initiatiefnemers van De Taalsmid liet zich inspireren door het radioprogramma ‘De Rechtvaardige Rechters’ en het legendarische ‘Alles Kan Beter’. De Taalsmid bestaat uit een vierkoppig panel dat sinds de eerste productie onveranderd bleef, met Assenaren Hans Verdoodt, Francis Van Rompaey en Peter De Rop, en met Karen De Becker, dochter van gewezen radio-icoon Urbaan De Becker, uit Beersel. In de loop der jaren passeerden verschillende presentatoren de revue maar de laatste jaren zijn de ceremoniemeesters van dienst afwisselend Kristien Bogaert uit Asse en Geert Burssens uit Dendermonde. Pianiste is Isabelle Geeurickx, ook al uit Asse.

Muziek

“Muziek is de jongste jaren een steeds grotere plaats gaan innemen in het geheel”, zegt Peter De Rop, vast panellid en samen met Hans Verdoodt oprichter van het gezelschap. “Liedjes werden voor de Taalsmeden een steeds betere verpakking voor hun humoristische en maatschappijkritische boodschappen.”

Het gezelschap bouwde in die twintig jaar een sterke reputatie op, waardoor voorstelling na voorstelling uitverkocht raakte zonder enige vorm van promotie, louter op basis van mond-tot-mondreclame. “Elk jaar weer vragen mensen ons hoe het komt dat zij De Taalsmid nog niet vroeger mochten ontdekten”, zegt Peter De Rop. “Maar meer dan amper één mailing is nooit nodig om de drie voorstellingen die we van elke show geven, uitverkocht te krijgen.”

De laatste opvoeringen van De Taalsmid hebben plaats op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november, telkens om 20.30 uur, op de zolder van het Oud Gashuis. Toegangskaarten kunnen besteld worden via detaalsmid@gmail.com.

Om helemaal in schoonheid af te sluiten, wordt op 16 mei volgend jaar nog ‘De Taalsmid valt in herhaling’ gebracht, een samenvatting van de beste grappen, taalvondsten en liedjes van de voorbije twee decennia. Voor deze opvoeringen is vooraf reserveren noodzakelijk. Dat kan via www.ccasse.be.