Leerlingen Sint-Martinus bouwen weerstation op melkveebedrijf Wim De Smet

18 november 2019

Het veeteeltbedrijf van Joris Van den Eynde in de Koereit in Asse beschikt voortaan over een eigen weerstation. Het weerstation werd gebouwd door de leerlingen industriële wetenschappen van de Sint-Martinusschool.

De installatie van het weerstation maakt deel uit van een project van de universiteit van Gent. In dat project willen scholen, burgers en wetenschappers samenwerken om de relatie tussen landgebruik en atmosfeer te bestuderen. “Het station draait op een zonnepaneel en zal de komende jaren hier de weersomstandigheden registreren”, meldt wiskundeleerkracht Ben Van der Hasselt van Sint-Martinus. “Om de vijf minuten worden er signalen verzonden naar de universiteit en daar worden die gegevens verwerkt. Zo moeten de onderzoekers kunnen nagaan wat de invloed van het weer is op bijvoorbeeld sterftegevallen. Vorige zomer hadden we een paar hittegolven waardoor er meer mensen overleden dan andere jaren.”

Het weerstation werd in elkaar geknutseld door de leerlingen industriële wetenschappen. “Voor hen was het een voormiddag werk”, vervolgt Ben. “En tegelijk hebben ze er ook een pluviometer aan gekoppeld die de regenval opmeet.”

Het project geniet ook de steun van het gemeentebestuur. “De relatie tussen landgebruik en atmosfeer is ook voor een lokale overheid van groot belang”, zegt milieuschepen Peter Verbiest (N-VA). “Veel Vlaamse steden proberen inzicht te krijgen in het hitte-eiland effect om op die manier gepaste maatregelen te nemen. Naast de Koereit werd Asse ook geselecteerd om nog een tweede meetstation te installeren in het Researchpark in Zellik.”