Leerlingen Musicalia brengen ‘Spring Awakening’ op de planken WDS

03 oktober 2019

16u15 0 Asse Nog tot en met 6 oktober brengen de leerlingen van de musicalopleiding Musicalia uit Asse de voorstelling ‘Spring Awakening’ op de planken van het CC Asse.

Spring Awakening sleepte in 2007 acht Tony Awards in de wacht. De musical behandelt moeilijke onderwerpen zoals kindermisbruik, geweld, zelfmoord, homoseksualiteit, depressie en abortus. Het verhaal speelt zich af in Duitsland, op het einde van de negentiende eeuw. Een groep jongeren is op zoek naar zichzelf en de ontluikende seksualiteit maar voelen zich in een keurslijf geperst. Het stuk is gebaseerd op het boek ‘Frühlings Erwachen’ van Frank Wedekind uit 1891.

De musical wordt gespeeld op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober om 20 uur. Op zaterdag en zondag is er ook een voorstelling om 15 uur. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.ccasse.be/springawakening.