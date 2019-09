Leerlingen De Springplank hebben voortaan schooltuin met groenten én kippen Wim De Smet

29 september 2019

15u45 2 Asse De leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Springplank hebben zopas hun eigen schooltuin geopend met kippen, groentjes, een buitenklas en kunstwerkjes.

De schooltuin kadert in het MUNT-project, dat staat voor Met Elkaar, Uitleven, Natuur en Tussen de dieren. “Het is een groene belevingsplaats waar de kinderen niet alleen kunnen spelen maar waar iedereen ook de kans krijgt om zich te ontspannen, te genieten en te ontdekken”, zegt juf Ilse Van de Perre. “De kinderen ontwerpen samen een tuin, een boek, een lied, schrijven gedichten en werken rond kunst. Onder het motto ’een gezonde geest in een gezond lichaam’ werkt de school aan zowel de geestelijke en fysieke ontwikkeling van de kinderen.”

In de schooltuin bevinden zich ook enkele kippen. De dieren zullen door de kinderen verzorgd en gevoederd worden.

De Springplank wil ook andere scholen en kinderen laten kennismaken met het MUNT-verhaal. Een educatief pakket is beschikbaar om leerkrachten te inspireren en op weg te helpen. “Heel wat sympathisanten uit de regio zetten hun schouders onder dit project, waaronder auteur Emy Geyskens en muzikant Johan Waegeman”, luidt het.

De schooltuin werd plechtig geopend door gemeenteraadsvoorzitter Johan De Rop. Nadien stelden de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hun liedje voor dat ze samen met Johan Waegeman inzongen.