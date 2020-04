Leerkrachten Sint-Martinus middenschool maken corona-clipje op muziek Daft Punk Wim De Smet

11 april 2020

12u00 4 Asse De leerkrachten van de Sint-Martinus middenschool in Asse hebben zelf een videoclip gemaakt die ze naar alle leerlingen versturen. Op de muziek van ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ van Daft Punk willen ze de leerlingen een hart onder de riem steken.

“Bij wijze van team building hebben we in de eerste week van april filmpjes gemaakt vanuit ons eigen kot”, melden Jürgen Hannaert en Frederik Kusendila, de ICT-coördinatoren van de school. “De geestige inzendingen zijn soepel bijeengebracht op de tonen van Daft Punk. In het opgewekte clipje duikt zowat iedereen van ons team op, zowel leerkrachten, secretariaasleden als de mensen van het CLB. De ene komt al wat herkenbaarder in beeld dan de andere. Ook de kroost van sommigen verschijnt in het filmpje.”

“Ons plan was om een positieve vibe na het chaotische afsluiten van de school op 13 maart”, vervolgt Frederik. “De leerkrachten en de leerlingen zijn die dag uit elkaar gegaan zonder nog goeiedag te zeggen. We zochten nu een goede manier om even onszelf te laten zien en om gewoon, al was het maar even, een glimlach te toveren op de mensen hun gelaat.”