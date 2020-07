Leegstaande sporthal in Zellik wordt zo snel mogelijk afgebroken



Wim De Smet

27 juli 2020

14u15 4 Asse Het gemeentebestuur wil de leegstaande sporthal in Zellik zo snel mogelijk slopen. Vorig weekend stichtten vandalen er brand in de kelderverdieping.

Sporthal Molenbos was ooit een populaire volleybal-arena maar sinds de sluiting, begin 2017, staat het gebouw te verkommeren. De ramen werden al aan diggelen geslagen en het voorbije weekend vernielde een aangestoken brand een groot deel van de kelderverdieping.

Het gemeentebestuur, dat eigenaar is van de sporthal, wil het gebouw laten slopen om plaats te maken voor een nieuwe vrijetijdssite. Dat die sloop nog niet gebeurde, heeft alles te maken met een zendmast van gsm-operator Proximus die er nog altijd staat. Proximus zou intussen een akkoord hebben gesloten met concurrent Orange om een andere mast in Zellik gezamenlijk te gebruiken. Als die overeenkomst definitief is, komt het sloopbedrijf De Meuter de oude hal afbreken. Volgens de gemeente zou die afbraak nog dit jaar moeten afgerond zijn.