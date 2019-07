Land Rover Asse bouwt nieuw atelier van 2.000 vierkante meter (op vroegere site van De Vriendt Cars) Wim De Smet

12 juli 2019

17u05 0 Asse De Land Rover-Jaguar garage in Asse gaat een hypermoderne carrosserie-afdeling bouwen met daarvoor een open showroom voor jonge tweedehandswagens. Het nieuwe bouwwerk wordt meer dan 2.000 vierkante meter groot.

Het autobedrijf van Ivo Van Vaerenbergh en zijn echtgenote Micheline is de grootste Land Rover- en Jaguar-verdeler van de Benelux. Het familiebedrijf kocht een tijd geleden al de oude magazijnen op van het autocarbedrijf De Vriendt, vlak naast de toonzaal. “De voorbije jaren was dat gebouw in gebruik als meubelwinkel”, vertelt Ivo Van Vaerenbergh. “Voor ons was het een buitenkans om dat gebouw te verwerven. De oude stelplaats van De Vriendt Cars gebruikten we de voorbije jaren al als toonzaal voor tweedehandswagens. Maar dat gebouw was oud en versleten.”

De voormalige meubelwinkel verdween vorig jaar al onder de sloophamer. Straks gaat ook het achtergelegen magazijn tegen de vlakte. “In de plaats gaan we een gloednieuw atelier voor onze carrosserie-afdeling bouwen”, vervolgt Van Vaerenbergh. “We worden de eerste gecertificeerde carrosserie-afdeling voor Land Rover en Jaguar. Dat is ook nodig want de voorbije jaren werden heel wat nieuwe technieken geïntroduceerd. Onze auto’s worden nu voor een groot deel vervaardigd uit aluminium en dat vergt speciale vereisten.”

“Het carrosserie-atelier wordt zo’n 1.200 vierkante meter groot en komt op de plaats waar nu nog het oude magazijn staat”, luidt het. “Daarop aansluitend gaan we een grote luifel plaatsen waaronder we de ‘approved’-wagens een plaats krijgen. Dat zijn jonge tweedehandsauto’s die beantwoorden aan de strengste kwaliteitsstandaarden. De open showroom wordt ook nog eens 1.000 vierkante meter groot.”

Werf

Ivo en Micheline hopen het nieuwe bouwproject na de zomer al op te starten. “Maar eerst moeten we nog van een reeks stockwagens af”, luidt het. “Daarom hebben we nu een speciale actie opgestart waarbij de klanten tot 11.000 euro voordeel kunnen krijgen. Omdat de grote parking straks een werf wordt, is er geen plaats meer om die wagens te stallen. Dus moet de voorraad weg.”

De uitbreiding van het autobedrijf creëert ook extra jobs. “In de nieuwe carrosserie-afdeling gaan we vier tot vijf nieuwe mensen aanwerven”, weet Ivo. “Die mensen moeten eerst nog een gespecialiseerde opleiding volgen bij Land Rover. Als alles volgens plan verloopt, zullen de sloopwerken in oktober al starten. Tegen de zomer van volgend jaar moet het nieuwe atelier klaar zijn.”