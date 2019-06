KWB Terheide bestaat 70 jaar (en viert dat met optredens en barbecue) WDS

20 juni 2019

15u20 0 Asse De KWB van Terheide bestaat 70 jaar en die verjaardag wordt gevierd met een groots feestweekend in de tent in de Kapellestraat.

Het verjaardagsfeest begint vrijdagavond al met een receptie, een optreden, een optreden van coverband Kraai Kraai Kraai (om 20.30 uur) en van The Fun Managers (om 22.30 uur). Op zaterdag is er kaartnamiddag whist (om 14 uur), barbecue (vanaf 17 uur) en een optreden van Dirk Bauters en Vanessa Chinitor (20 uur). Nadien verschijnt covergroep Straffen Toebak op het podium. Dj Smosmozjev sluit de zaterdagavond af.

Zondag is er vanaf 8 uur rommelmarkt in de Kapllestraat. Van 12 tot 15 uur is er opnieuw barbecue en doorlopend kan iedereen terecht in het KWB-café. De toegang is gratis.