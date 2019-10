Kringwinkel verhuist naar Asse-centrum: voormalige meisjesschool in Zellik wacht op sloophamer Wim De Smet

15u55 0 Asse De Kringwinkel in Zellik verhuist begin december naar de voormalige decoratiewinkel van de familie Catoir in het centrum van Asse. Het huidige gebouw van De Kringwinkel, bekend als de vroegere meisjesschool, verdwijnt nadien onder de sloophamer.

De Kringwinkel huurde het voormalige schoolpand van de gemeente Asse. Maar het oude gebouw bleek te voorbije jaren te klein geworden. “Een verhuis drong zich echt wel op”, zegt winkelverantwoordelijke Steven De Block. “Het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse normen voor onze winkels. Na overleg met het gemeentebestuur hebben we beslist om het huurcontract stop te zetten en Zellik te verlaten. Het gebouw moet dringend opgeknapt worden en de gemeente ziet die investeringen niet zitten. Daar hebben we alle begrip voor.”

Dienstverlening

De Kringwinkel neemt begin december zijn intrek in de vroegere winkelruimte van Catoir, waar tot vorig jaar ook kinderkledingwinkel Puck was gevestigd. “We betalen hier een hogere huurprijs maar de dienstverlening zal fors verbeteren”, vervolgt Steven De Bock. “De mensen die in Zellik meubels kwamen leveren, blokkeerden vaak het busverkeer op de drukke steenweg. In Asse kunnen we via de Neerstraat een aparte losruimte creëren, terwijl de hoofdingang van de winkel zich in de Weverstraat bevindt.”

De verhuis staat gepland voor de eerste week van december. “We houden in Zellik nog een uitverkoop en nadien kuisen we daar alles op. We hebben dan nog tijd tot het einde van het jaar om alles leeg te maken.”

Schooldomein

Eens De Kringwinkel weg is uit Zellik, dreigt de sloophamer voor het oude meisjesschooltje. “We hebben een deel van de gevel nu al moeten stabiliseren omdat de hoek aan het afscheuren is”, meldt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Als we dit gebouw nog willen renoveren, zou ons dat handenvol geld kosten. Dat gaan we niet doen. De school zal worden afgebroken. Wat er nadien zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het gebouw sluit naadloos aan op het schooldomein en daar moeten we sowieso nog onze gebouwen uitbreiden.”

Het oude meisjesschooltje, op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Frans Timmermansstraat, dateert van 1926 en was destijds een schenking van de familie Timmermans. De zusters apostolinnen startten er destijds een bewaarschool. Pas in 1929 werd ook gestart met lager onderwijs. In 1964 bouwde de gemeente een nieuwe meisjesschool en trokken de leerlingen weg uit de oude klaslokalen. De laatste zuster verliet eind jaren ’80 het kloostertje.