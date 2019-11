Koperen Markies wint zilveren medailles op European Beer Challenge Wim De Smet

26 november 2019

14u05 0 Asse De Koperen Markies van brouwer Hugo Mertens uit Asse heeft twee zilveren medailles gewonnen op de European Beer Challenge in Londen.

Zowel de Koperen Markies Blond 8 als de Tripel 9 werden door de internationale jury hoog ingeschat. “Mijn bieren werden geproefd door een jury van honderd leden”, meldt Hugo Mertens (58) trots. “De jury bestond vooral uit hoofdinkopers van grootwarenhuizen. Als kleine brouwer is het een hele eer om deze medailles te krijgen.”

Volgens Hugo Mertens is de erkenning ook goed nieuws voor de commercialisering van zijn bieren. “Zowel in eigen land als internationaal is een erkenning altijd mooi meegenomen. Vergelijk het met een fles wijn. De mensen hebben vaak meer vertrouwen in een fles wijn met een erkenning. Zo gaat het ook bij bier. En het is tegelijk ook het bewijs dat we hier een kwaliteitsvol product afleveren.”

Hugo Mertens heeft overigens verhuisplannen. “We hebben een oud handelshuis gekocht in de Perigord in Frankrijk”, luidt het. “Het gaat om een gebouw uit de zeventiende eeuw dat bestaat uit een woongedeelte en een groot bijgebouw. Daar willen we in de toekomst ook onze bieren beginnen brouwen. We hebben nog een hele weg af te leggen, en de verhuis is nog niet voor morgen, maar ons toekomstplan is wel duidelijk.”