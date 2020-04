Koning Filip verrast inwoners en medewerkers woonzorgcentrum met live videogesprek Wim De Smet

30 april 2020

13u45 0 Asse De medewerkers en de bewoners van het woonzorgcentrum Hingeheem in Asse hadden donderdagmorgen een videogesprek met koning Filip. De vorst wilde iedereen op die manier een hart onder de riem steken.

De bewoners en helpers in de woonzorgcentra hebben het hard te verduren tijdens de coronacrisis. Maar in het rustoord Hingeheem in Asse telt men voorlopig nog geen coronapatiënten. Blijkbaar was dat ook het koninklijk paleis niet ontgaan. “Vanmorgen (donderdag, red.) had koning Filip via een videoconferentie een gesprek met enkele bewoners en personeelsleden”, meldt directeur Femke Duquet. “Ik gaf hem als directeur een korte introductie over het woonzorgcentrum en ook over welke maatregelen er naar aanleiding van de coronacrisis worden genomen.”

De vorst sprak nadien ook met ergotherapeut Sara Eerdekens, hoofdverpleegkundige Pascale De Ridder en coördinator Elise Goossens van het dagverzorgingscentrum. Ook twee bewoners mochten een praatje met Filip maken. Ze hadden het over hun eigen kijk op de crisis en over de grootste veranderingen die de crisis in hun leven teweegbrengt.

Op zondag 3 mei zullen ook de kinderen van koning Filip contact opnemen met enkele bewoners. “Zowel voor de medewerkers als voor de bewoners van het woonzorgcentrum is de interesse vanuit het paleis een onverwachte, mentale opsteker”, luidt het bij Hingeheem. “Een positieve noot in deze moeilijke coronatijd.”