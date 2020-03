Koerier rijdt rond onder invloed van heroïne én met hasj op zak: celstraf met uitstel Wouter Hertogs

18 maart 2020

15u54 1 Asse Een dertiger uit Asse is veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden met probatie-uitstel voor het bezit en verhandelen van drugs. De man was aan het werk als koerier toen hij op heterdaad betrapt werd bij toen hij heroïne rookte.

De man was aan het werk als koerier toen hij ter hoogte van Gent werd opgemerkt door een patrouille. Hij werd aan de kant gezet en bekende meteen dat hij heroïne gerookt had. Daarnaast vonden de agenten een kleine hoeveelheid hasj in zijn jaszak. Ook bij een huiszoeking werd drugs aangetroffen. Bij de uitlezing van zijn telefoon bleek dat hij ook heroïne en cocaïne leverde aan een drietal anderen. Daarom werd hij ook vervolgd voor het dealen van drugs. “Maar ik maakte daar geen winst op”, zei hij tegen de politie, “ik stelde enkel wat ter beschikking.”

Op de goede weg

Voor de rechtbank bleek het vorige maand beter te gaan met de man. “Ik gebruik onder begeleiding van mijn dokter en psychiater methadon”, klonk het. Het parket wilde deze progressie niet dwarsbomen met een effectieve straf en vorderde daarom een straf met probatie-uitstel, met als voorwaarde dat hij blijft werken aan zijn drugprobleem.

Eerder kreeg hij voor de politierechtbank al een rijverbod voor 3 maanden en een boete van 1.600 euro. “Hij s dus al enigszins gestraft. Mijn cliënt is al snel in de Horeca-wereld gerold en is zo in contact gekomen met allerlei soorten drugs. Gelukkig gaat het nu beter”, aldus de verdediging.