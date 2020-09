Kleinkunstencentrum ’t Smiske lanceert nieuwe gitaarcursus ondanks corona Wim De Smet

04 september 2020

13u00 3 Asse Kleinkunstencentrum ’t Smiske in Asse pakt, voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis, opnieuw uit met een gitaarcursus. Die cursussen lokten in het verleden altijd veel deelnemers.

“Het vorige seizoen werd gekweld door de coronaperikelen die vooral de cultuursector sterk troffen”, meldt initiatiefnemer Joris Van den Cruijce. “Maar bij de pakken blijven zitten is niets voor muzikanten. Er werden oplossingen gezocht en gevonden. Dankzij de hulp van de jeugddienst van de gemeente Asse werden locaties gevonden die groot genoeg zijn om ook het komende jaar gitaarcursussen te organiseren. Het is belangrijk dat we de draad oppikken, de vrijwilligers van ’t Smiske staan klaar voor een nieuw werkjaar.”

Samenspel

De cursus start dit jaar iets later op 4 oktober. In de maand september worden nog inhaallessen georganiseerd voor het vorige werkjaar. ’t Smiske organiseert lessen in 4 niveaugroepen, met ook de optie om de cursus samenspel te volgen voor wie al 4 jaar ervaring heeft. “Muziek is een groepsgebeuren”, vervolgt Joris. “Het is dan ook heel spijtig dat de jaarlijkse showcase niet kon doorgaan. Als de maatregelen soepeler worden, kunnen we zeker nog een gitaartreffen organiseren.”

In ’t Smiske leer je gitaar op basis van akkoorden. De leerkrachten maken gebruik van moderne pop- en rock-songs. Clouseau, Pearl Jam, Regi, Like Me en andere populaire muziek komt aan bod, de cursisten leren ook zichzelf te begeleiden. Een voorgeschiedenis in de muziekschool is niet nodig. Elk gitaarjaar bestaat uit 21 groepslessen en kost 110 euro. Inschrijven kan via deze link.