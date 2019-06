Kleine Lars maakt viergeslacht bij familie Van den Branden compleet WDS

17 juni 2019

Dankzij de geboorte van kleine Lars Van den Branden, op 24 december vorig jaar, was het zopas feest in Asse-ter-Heide. Lars maakt het eerste viergeslacht in de familie compleet. Albert Van den Branden (73) is de trotse overgrootvader, Ronny Van den Branden (52) is de al even trotse opa en Bjorn Van den Branden (29) is de papa van kleine Lars. De vier mannen namen even de tijd voor een unieke foto van deze feestelijke aangelegenheid.