Kinderpsychologe en jeugddienst steken samen ‘speelbox’ in elkaar Wim De Smet

15 juli 2020

13u45 0 Asse De vijftien speelstraten op het grondgebied van Asse krijgen elk een speelbox cadeau die kinderen moet stimuleren om buiten te spelen.

Sinds de start van de zomervakantie werden vijftien straten in Asse ingericht als speelstraat. In zo’n straat hebben spelende kinderen 9 en 20 uur absolute voorrang. Auto’s mogen er dan alleen stapvoets rijden. “We geven met de speelstraten de publieke ruimte terug aan wie er het meeste nood aan heeft, en dat zijn onze kinderen”, meldt schepen van Jeugd Joris Van den Cruijce (N-VA). “In elke speelstraat zorgen de meters en peters voor het plaatsen van signalisatie. Ze vormen het aanspreekpunt voor de straat en geven belangrijke informatie aan ons door.”

Er zijn dit jaar beduidend meer speelstraten dan andere jaren. Mogelijk is dat een gevolg van de coronacrisis waardoor mensen vaker thuisblijven.

De gemeentelijke jeugddienst ontwikkelde nu een speelbox voor elke straat, in samenwerking met kinderpsychologe Karolien Raeymaekers. “Ik merk dat spelen voor heel wat ouders een ver-van-hun-bed-show geworden is”, zegt ze. “Het is niet evident om in een drukke dag toch pasklare inspiratie te vinden.”

In de spelfiches is er aandacht voor individueel spel, rustig of sportief samenspel of een leuke snackpauze. “Maar je vindt er ook heel wat inspiratie voor waterspelletjes of activiteiten met stoepkrijt”, vervolgt Karolien. “Met een minimum aan input van een volwassene, kan een spel heel snel gestart worden. De fantasie, de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de kinderen doen de rest.”