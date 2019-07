Kinderen ontsnappen langs balkon aan vlammenzee, kwaad opzet niet uitgesloten Tom Vierendeels

08 juli 2019

10u33 56 Asse Een brand heeft maandagochtend heel wat schade veroorzaakt aan een appartement in Zellik. Er vielen geen zwaargewonden, maar een man moest wel zijn kinderen redden door ze via het balkon te helpen ontsnappen en zo op de begane grond te krijgen. De oorzaak van de hevige brand is voorlopig nog onbekend.

De paniek in het getroffen appartement moet niet te vatten geweest zijn. Een gezin van Afrikaanse afkomst met drie (sommigen spreken over vier, nvdr.) kinderen was nog aan slapen toen ze kort na 9 uur wakker werden door de hevige brand die in hun woning woedde. Ontsnappen via de voordeur leek niet meer mogelijk te zijn. “De man liet eerst zijn vrouw naar het balkon van het lagergelegen appartement zakken”, zegt buurman Johnny Serry die het zag gebeuren. “Nadien liet de man de kinderen in de armen van zijn vrouw vallen. Iemand parkeerde vervolgens een bestelwagen tegen het gebouw en via die wagen kon het gezin de begane grond bereiken.” Vrouw en kinderen werden voor een controle afgevoerd naar het ziekenhuis. De vader liep lichte schrammen op aan de armen en trok nadien op eigen houtje naar het ziekenhuis.

Evacuatie

Het gezin kon zich maar net op tijd in veiligheid brengen, want bij aankomst van de eerste ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West sloegen de vlammen al hevig uit de ramen. “Onze eerste bekommernis was het redden van eventuele slachtoffers waarop we toen nog geen duidelijk zicht hadden”, vertelt brandweerluitenant Kevin Carion. “We hebben dus alle appartementen rondom nagekeken. Intussen liep ook de evacuatie van het volledige gebouw. Omdat we uiteindelijk toch snel zicht op de situatie hadden, werd beslist om onder andere enkele bedlegerige personen op hogergelegen verdiepingen toch binnen te laten. Zij dienden wel ramen en deuren gesloten te houden en hun veiligheid kwam op dat moment niet meer in het gedrang.”

Vogeltjes sterven

De brandweermannen vielen de vlammen langs de buitenzijde aan, waarna ook een binnenaanval werd opgezet. “Het getroffen appartement brandde volledig uit”, weet Carion. “Ook aan de buitenzijde van hogergelegen appartementen is er schade. Er zal nog nagekeken moeten worden of een of meerdere van die woningen eventueel tijdelijk onbewoonbaar zijn. Een meevaller was wel de betonnen balkons. Doordat die uitsteken hebben die onder meer de vlammen tegengehouden, zodat die niet tot bij de andere flats kwamen. In ieder geval vielen er geen zwaargewonden. Twee kleine vogeltjes lieten wel het leven in hun kooi.”

Opvang

Omdat er niet onmiddellijk zicht was op de duur van de interventie, over de bewoonbaarheid van bepaalde flats en het groot aantal geëvacueerde personen liet de gemeente een bus aanrukken. Voornamelijk mensen met kinderen werden opgepikt en naar de Zellikse sporthal gebracht, waar ze onder meer een middaglunch aangeboden kregen.

Brandstichting?

Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse. “Maar dat gezin heeft problemen met een bepaalde persoon en enkele dagen terug kwam die nog de deur instampen”, zegt buurman Serry. “De bewoner vertelde mij dat die schade nog niet volledig hersteld was. De politie is er ook al meermaals moeten langsgaan. Volgens de bewoner gaat het om dezelfde man die nu benzine kwam uitgieten en het appartement in brand heeft gestoken.”

Of dit verhaal klopt zal onderzoek moeten uitwijzen. Voorlopig kan het parket geen verdere informatie geven.