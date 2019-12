Kerstkindje Leon Luiz is eerste spruit van Sofie en Cédric Wim De Smet

25 december 2019

21u10 0 Asse De kraamafdeling van het OLV-ziekenhuis in Asse verwelkomde op kerstdag maar liefst drie pasgeboren kindjes. De kleine Leon Luiz maakt het geluk van Sofie Lichtert (31) en Cédric Briffaers (27) uit Vlezenbeek compleet.

Leon Luiz werd geboren om 11.55 uur. “De weeën begonnen al kort na middernacht, toen we net terug waren van het kerstfeest bij de familie”, vertelt Sofie. “We hebben daar eerst nog rustig gegeten, maar toen om 1 uur mijn water brak, zijn we meteen naar het ziekenhuis gekomen.”

Voor Sofie en Cédric is het hun eerste kindje. “We hadden stiekem al gehoopt dat de geboorte op Kerstmis zou vallen”, luidt het. “Normaal was de bevalling uitgerekend voor 13 januari. Ons zoontje heeft zijn best gedaan en is dus drie weken vroeger gekomen dan gepland. (lacht) Hij heeft dat echt goed gedaan.”