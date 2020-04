Kermis verhuist van Gemeenteplein naar Hopmarkt



Wim De Smet

28 april 2020

11u30 0 Asse De kermiskramen in Asse zullen voortaan niet langer op het Gemeenteplein maar wel op de Hopmarkt staan.

De nieuwe maatregel moet vooral de veiligheid van de kermisbezoekers verhogen. Het Gemeenteplein bevindt zich naast de N9, waardoor de gemeente vaak dranghekkens moest plaatsen tussen de kermiskramen en de drukke rijweg. Door alle kramen over te brengen naar de Hopmarkt, die ook veel groter is, kan dat probleem worden verholpen.

Ook de organisatoren van de jaarlijkse Autoloze Zondag in Asse, die telkens duizenden bezoekers lokt, kunnen zo gebruik maken van het Gemeenteplein om hier een event te organiseren.

In Asse wordt drie keer per jaar een kermis georganiseerd. Zowel in september, tijdens het carnavalweekend als in de maand mei zijn de kermiskramers present. Door de coronacrisis werd de kermis in mei al geannuleerd. De nieuwe opstelling van de kramen zal pas in september een eerste keer gebeuren.