Kathy en Ivan strijden om kroontje prins of prinses carnaval in Asse WDS

12 november 2019

14u35 0 Asse Ivan Timmermans (41) en Kathy Cools (44) nemen het op zaterdag 30 november tegen elkaar op in de carnavalsverkiezing voor prins of prinses.

De twee kandidaten hebben al enkele jaren ervaring in het carnavalscircuit. Sara, de 21-jarige dochter van Kathy Cools, werd vorig jaar verkozen tot prinses carnaval in Asse, terwijl haar jongste dochter Sanne (12) kinderprinses is van België. Kathy zelf is voorzitter van carnavalvereniging De Plezanterikken. Ze was al prinses carnaval in 2003 en 2014.

Tegenkandidaat Ivan Timmermans deed ook vorig jaar al mee aan de prinsverkiezing maar moest toen de duimen leggen voor Sara I. Ivan is al vier jaar actief lid van bij de Orde van Weg en Weer uit Asse. Daarnaast is hij ook actief bij de reuzengilde De Heeren van Assche. In 2018 werd Ivan al een eerste keer tot prins carnaval in Asse verkozen.

De carnavalsverkiezing voor prins of prinses heeft plaats op zaterdag 30 november, vanaf 20 uur, in zaal Den Horinck in Zellik.