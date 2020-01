Kasteel Waalborre gaat vanaf 1 februari dicht WDS

05 januari 2020

15u51 10 Asse Het bekende restaurant Kasteel Waalborre sluit vanaf 1 februari de deuren. Zaakvoerder Johan Van Elsen is ernstig ziek en kan zijn zaak niet langer zelf openhouden.

Het nieuws over de sluiting werd bekendgemaakt op de Facebook-pagina van Kasteel Waalborre. “Jammer genoeg moeten wij u melden dat ten gevolge van een ziekte met een langdurige revalidatie van Johan Van Elsen restaurant Kasteel Waalborre vanaf 1 februari 2020 sluit. Johan en zijn team danken u voor het vertrouwen gedurende de vele jaren.”

Johan Van Elsen is in Asse een bekende figuur. Hij startte ooit de populaire brasserie Bistro Parnasse op, aan het Gemeenteplein in Asse. Later verhuisde hij naar het Waalborrepark om er het bekende restaurant te runnen.