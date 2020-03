Kapsalons en carwash kregen zaterdag politie over de vloer, religieuze samenkomst wordt stopgezet Wim De Smet

16 maart 2020

13u00 0 Asse De politie van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) moest de voorbije dagen tussenbeide komen omdat sommige mensen de coronamaatregelen onvoldoende naleefden.

Onder meer enkele kapsalons, die zaterdag dicht moesten blijven, kregen de politie over de vloer omdat ze toch open waren. Dat was ook het geval voor twee carwash-bedrijven die zaterdag nog actief waren.

In de Bergestraat in Asse werd dan weer een voetbalwedstrijdje stilgelegd. “Enkele volwassenen waren voetbaltraining aan het geven aan een groep van vijftig jongeren”, meldt politiewoordvoerder Fred Scrayen. “Het initiatief was wellicht goed bedoeld, maar we moeten nu eenmaal de strenge maatregelen opvolgen. We hebben het wedstrijdje dus stilgelegd.”

In de Jan Tieboutstraat in Zellik werd dan weer een religieuze samenkomst vroegtijdig beëindigd. En in Wemmel werd jeugdhuis De Barcode vrijdagavond gesloten omdat het zich niet aan het voorziene sluitingsuur had gehouden. Ook enkele samenscholingen werden ontbonden. Daarbij werd één minderjarige persoon aangehouden.