Kapsalon wordt buurtsupermarkt van Colruyt Group WDS

11 juli 2019

17u45 0 Asse Het gebouw van Kapsalon Willy, op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Monseigneur Denayerstraat in Zellik, ruimt plaats voor een buurtsupermarkt. De eigenaar van het gebouw gaat voor het project in zee met Colruyt Group.

De eigenaar verkreeg zopas een omgevingsvergunning voor de buurtsupermarkt. De nieuwe winkel krijgt een oppervlakte van 843 vierkante meter.

Wanneer de verbouwingswerken van start zullen gaan, is nog onduidelijk. Het is voorlopig ook onbekend welke supermarkt Colruyt hier zal vestigen. Zowel de Spar-winkels als de Okay-winkels, die beiden behoren tot de Colruyt-familie profileren zich als buurtsupermarkt. Voor een echte Colruyt-winkel is het perceel grond te klein.

Het centrum van Zellik telt overigens al flink wat supermarkten. Naast de familiewinkels zoals Thomas en Self Service Theo, die sinds kort ook tot de Spar-keten toetrad, is er ook nog een Carrefour Express.