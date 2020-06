Jongen (16) trekt met mes naar geliefde maar wordt tegengehouden door haar neefjes Tom Vierendeels

10 juni 2020

10u35 2 Asse Een 16-jarige is opgepakt nadat hij met een mes naar een meisje in Asse was getrokken. Hij kon tijdig tegengehouden worden door familieleden van het meisje. Er vielen geen gewonden.

Het incident deed zich dinsdagochtend rond 8 uur voor in de Mollestraat in Asse. “Een 16-jarige uit Asse had zich met een mes naar een vriendin begeven, maar werd daar onderschept door de neven van het meisje”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het mes werd niet gebruikt. Een niet-beantwoorde liefde zou de 16-jarige tot de feiten hebben bewogen. Hij werd gearresteerd en wordt nog verhoord door de politie.”