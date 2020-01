Jongen (15) rukt eigen vinger af terwijl hij over schoolpoort klautert Wim De Smet

14u45 9 Asse Een 15-jarige leerling van het Koninklijk Atheneum in Asse verloor gisteren zijn ringvinger toen hij over de schoolpoort klauterde.

Het akelige ongeval gebeurde dinsdagnamiddag rond 15.30 uur. Het centrum van Asse was op dat moment getroffen door een stroompanne. Daardoor konden de poorten van de school, die elektrisch afgesloten zijn, niet meer geopend worden. Een jongen van 15 besliste daarom om snel over de poort te klimmen om vervolgens naar huis te stappen. Maar zijn plan mislukte. De jongen klom op de poort maar bleef met zijn ring, die aan zijn ringvinger zat, haken aan de poort. Hij sprong vervolgens naar beneden en rukte zo zijn eigen vinger af.

Omdat op hetzelfde moment ook al een dodelijk ongeval was gebeurd, tweehonderd meter voorbij de school, waren de hulpdiensten heel snel ter plaatse. De afgerukte vinger werd in een plastic verpakking gestopt en samen met het slachtoffer overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Jette. Daar stonden microchirurgen klaar om de onfortuinlijke jongen te helpen en zijn ringvinger alsnog te redden.