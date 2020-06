Jong CD&V verzet zich tegen bouwplannen van Jef Valkeniers



Wim De Smet

18 juni 2020

09u00 0 Asse De Jong CD&V van Asse verzet zich tegen de komst van een nieuwe verkaveling in de Jan Tieboutstraat in Zellik. Bouwpromotor Unicas wil hier zestien woningen bouwen. Pittig detail: de eigenaar van de lap grond is voormalig Open VLD-kopstuk Jef Valkeniers uit buurgemeente Dilbeek.

Het bewuste perceel grond ligt volgens Jong CD&V in agrarisch gebied. “En dan kan het niet dat hier plots 16 nieuwe woningen worden gebouwd”, zegt Chris Lanssens van Jong CD&V. “We willen het bestuur en onze moederpartij aanmoedigen om dit dossier negatief te adviseren. Een agrarisch gebied verkavelen en bebouwen is een heel slecht signaal. Deze agrarische zone is een verbindingsgebied voor de gronde rand rond Brussel. Het verder toelaten van de vele bouwprojecten veroorzaakt alleen maar verdere verstedelijking.”

Volgens Lanssens is het project in de Jan Tieboutstraat slechts één van de vele projecten die er nog staan aan te komen. “Wij willen het gemeentebestuur waarschuwen: er mogen geen nieuwe bouwprojecten meer worden toegekend die stukken natuur of land omvormen tot nieuwe wijken”, luidt het. “In de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel zijn er plannen

om vanaf 2025 nog meer open gebieden aan te snijden. Het gaat dan om de Theodoor Coppensstraat en de Jan De Keersmaekerstraat. We moeten er alles aan doen om dit tegen te gaan.”

Het openbaar onderzoek voor de nieuwe verkaveling ging op 12 juni van start en loopt dertig dagen.

De bewuste lap grond in de Jan Tieboutstraat is 1,4 hectare groot. Jef Valkeniers kocht de grond in 1963. Een eerste verkavelingsaanvraag dateert van 1977 maar werd toen al verworpen. Na meer dan een halve eeuw procederen kreeg de eigenaar van de Vlaamse overheid een minnelijke schikking zodat de grond in woonuitbreidingsgebied kwam te liggen.