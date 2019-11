Jonas Winterland brengt nieuwe album op Zolder van Oud Gasthuis WDS

16u50 0 Asse Singer-songwriter Jonas Winterland treedt op 17 november op in het cultureel centrum Oud Gasthuis. Hij brengt er nummers uit zijn nieuwe album ‘Berichten uit de schermzone’, maar evengoed zijn bekende radiohits.

Jonas Winterland woont in Merchtem. In Asse speelt hij dus in zijn achtertuin. Winterland debuteerde in 2013 met ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’, een plaat die intussen een moderne klassieker is geworden. De plaat leverde Winterland niet alleen een nominatie voor de Mia’s op, maar ook enkele eretitels zoals ‘de Leonard Cohen van de lage landen’ en ‘de Vlaamse E van Eels’.

Vaderlandse klassiekers

Intussen is hij een referentie geworden voor al wie in het Nederlands schrijft en heeft hij drie succesvolle albums op zijn palmares staan, met daarop een handvol vaderlandse klassiekers. Naast ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’ en ‘Altijd halverwege’ zijn er ook titels zoals ‘Ik hou je warm’ of ‘Het meisje uit het lied’, een eerbetoon aan wijlen Luc De Vos.

Jonas Winterland is nu terug met een nieuwe lading liedjes, gebundeld in de kersverse CD ‘Berichten uit de schemerzone’. Het optreden heeft plaats op de Zolder van CC Asse en begint om 11 uur. Meer info op www.ccasse.be.