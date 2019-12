Jeugdvrienden Kevin en Dorien trotse ouders van kerstkindje Vinz Wim De Smet

25 december 2019

21u35 2 Asse Ze brachten samen hun jeugd door in Wolvertem, maar sinds vandaag zijn ze de trotse ouders van kerstkindje Vinz. Mama Dorien Van der Elst (31) en papa Kevin Caluwé (30) zijn maar wat blij met hun kerstbaby.

Kevin en Dorien wonen in Willebroek maar ze leerden elkaar kennen toen ze 12 jaar waren in de Vlietenwijk in Wolvertem. Die jeugdvriendschap groeide drie jaar geleden uit tot een hechte relatie. En kijk, nu mondde die liefde ook uit in de geboorte van baby Vinz. “Ons zoontje werd geboren met een keizersnede”, vertelt Dorien. “Eigenlijk zou die keizersnede pas donderdag, morgen dus, uitgevoerd worden. Maar ik kon het niet meer houden. En onze grote wens was om een baby te krijgen op 25 december. Die droom is vandaag uitgekomen.”

“Onze Vinz is dus een echte kersbaby en daar is onze hele familie blij om. Mijn dooppeter was ooit misdienaar en we zijn ook katholiek opgevoed. En kijk eens naar ons jongetje, wat is hij mooi…”