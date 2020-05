Jeugdraad gaat op zoek naar nieuwe ‘blokspots’ Wim De Smet

29 mei 2020

16u30 0 Asse De jeugdraad van Asse gaat op zoek naar ‘silent places' om er een blokspot op te starten.

“Veel studenten laten weten dat ze thuis geen goede studeeromgeving hebben, ook en vooral in corona-tijden”, meldt schepen van jeugd Joris Van den Cruijce (N-VA). “Er is vaak te veel lawaai, een stijgende spanning binnen het gezin, onvoldoende of geen afgescheiden ruimte of gewoon te veel afleiding. Zeker in het vooruitzicht van de examenperiode hebben ze nood aan een rustige omgeving.”

Daarom gaat de jeugdraad samen met de studenten op zoek naar ‘silent places’: plaatsen waar studenten kunnen studeren en zich voorbereiden op hun examens.

Het gemeentebestuur richt alvast de feestzaal van jeugdcentrum ’t Jass in als eerste ‘silent place’ tot en met 30 juni. Alle studenten kunnen hier terecht, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen en na inschrijving via de Facebookgroep Blokspot Asse.