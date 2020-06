Jeugdbewegingen krijgen gratis mondmaskers en ontmettingsgel mee op kamp Wim De Smet

23 juni 2020

15u15 14 Asse Warenhuisketen Colruyt en de Vlaamse overheid geven 15.600 hygiënepakketten cadeau voor de zomerkampen van de jeugdverenigingen. Elk pakket omvat 65 producten die de hygiëne moeten garanderen in coronatijden.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) zakte vanmiddag naar het provinciaal domein PIVO in Relegem af voor de bedeling van de pakketten. De gratis pakketten worden verdeeld op dertien verschillende plaatsen in Vlaanderen. Er werden tot vandaag al 3.342 bestellingen van jeugdverenigingen genoteerd. “We willen dat tijdens de zomerkampen de veiligheid van de jongeren gegarandeerd blijft”, zegt Dalle. “Daarom hebben we met Colruyt een partner gevonden om deze producten aan te bieden.”

Een pakket bestaat uit 50 mondmaskers, 5 flessen vloeibare zeep, 1 fles handontsmettingsgel, 3 dozen zakdoekjes, 3 allesreinigende sprays, 2 rollen papier van 275 meter en 1 grote fles allesreiniger. Elke organisatie krijgt ook nog eens 50 extra mondmaskers. “De zomerkampen zullen er, door de coronacrisis, dit jaar anders uitzien”, zegt Dalle. “De leidingsploegen en de vrijwilligers hebben zich de voorbije weken dubbel geplooid om alles op een veilige manier te laten verlopen. Ook op financieel vlak heeft de crisis een grote impact op de jeugdbewegingen.”

Volgens Chris Van Wettere, algemeen directeur van Colruyt, is het geen verrassing dat net zijn bedrijf mee instapt op dit project. “Wij hebben bij Colruyt een lange traditie om te werken met jeugdverenigingen”, zegt Van Wettere. “En tijdens deze crisis is dat zeker het geval. Wij willen ervoor zorgen dat de leidingsploegen zich vooral kunnen focussen op de kinderen. Wij schenken deze producten omdat we vinden dat wij als retailer ook een maatschappelijke rol hebben op te nemen.”

Deze zomer vinden er normaal 23.000 kampen en jeugdactiviteiten plaats. Die worden georganiseerd door 95.000 vrijwilligers. Maar liefst 1 miljoen kinderen nemen eraan deel.