Jellis Bollens is nieuwe voorzitter Jong N-VA Asse WDS

17 oktober 2019

17u35 0

De afdeling van Jong N-VA Asse heeft een nieuw bestuur. Student burgerlijk ingenieur Jellis Bollens werd verkozen als nieuwe voorzitter. Jellis woont in Walfergem. Hij neemt de fakkel over van Viktor Rooseleer die intussen als parlementair medewerker aan de slag is bij Vlaams parlementslid Inez De Coninck uit Opwijk. Viktor Rooseleer blijft wel deel uitmaken van de jongerenafdeling in Asse.

Daarnaast maken ook Joni Stroobants, Reinhard Van Cauwenberg en Reda Elassooudi deel uit van het nieuwe bestuur.

“We organiseerden recent een cantus in café Malpertuus en hebben al plannen voor komende activiteiten”, luidt het. “Maar we houden ons ook met politiek bezig. We blijven immers een politieke jongeren-partij. Zo komen we met ideeën om Asse nog beter te maken. Onlangs hebben we voorgesteld om slimme fietsstallingen met oplaadfaciliteiten te installeren.”