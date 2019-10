Jan Dauwe Kroeske brengt ‘2 Meter Sessies’ in CC Asse WDS

07 oktober 2019

11u55 0 Asse Op vrijdag 25 oktober ontvangt CC Asse muziekkenner Jan Douwe Kroeske voor een concert met muziek uit zijn legendarische radio- en TV-programma 2 Meter Sessies. Blues-coryfee Roland, Jan Hautekiet en Johannes Verschaeve (The Van Jets) spelen die avond muziek van onder andere The Scene, Foo Fighters, Triggerfinger en dEUS.

In de jaren ‘80 was van MTV Unplugged nog geen sprake. Jan Douwe Kroeske opende in 1987 de deur van zijn radiostudio voor grote artiesten om de grove parels uit hun repertoire te herscheppen tot intieme, akoestische versies. Het programma ‘Twee meter sessies’ was geboren en even later was het concept ook op televisie te zien.

In de studio volgden sessies van Counting Crows, Radiohead, Foo Fighters, R.E.M., Nirvana, Joe Jackson, Crowded House, Joe Cocker, Sepultura en Coldplay. Maar ook Anouk, Milow, Triggerfinger, The Scene, K’s Choice, Boudewijn de Groot, Spinvis, The Scabs, Tröckener Kecks en Golden Earring kwamen langs.

Samen met Johannes Verschaeve en Roland Van Campenhout vertellen Jan Douwe Kroeske en Jan Hautekiet het verhaal van meer dan 30 jaar opmerkelijke ontmoetingen, grappige herinneringen en ontroerende momenten.

Tickets via www.ccasse.be of op 02/456.01.60.