Jaarlijkse Trippelfuif nu zaterdag op Asphaltco-site (en organisatoren doen het klimaatneutraal) WDS

04 september 2019

16u15 0 Asse Het Hopduvelcomité organiseert komend weekend de Trippelfuif en engageert zich om dat evenement op ‘klimaatneutraal’ te houden.

De jaarlijkse Trippelfuif heeft zaterdag plaats op de Asphaltcosite. Trippel verwijst niet naar een stevig bier, maar wel naar het driedubbele dansfestijn. Zowel in fuifzaal ’t Jass, in een grote tent als in jeugdhuis ’t Bronneken wordt er die avond gefuifd. De muziek op het binnenplein wordt gespeeld door Blackie & The Shakerz, Remko met een K, dj Twallie en deejay Mr. T. In de fuifzaal is het Joost Robberechts die de muziek van gisteren brengt. In jeugdhuis ’t Bronneken komt er dan weer en talent van mix en externe feestbrengers.

De Trippelfuif stelt zich klimaatneutraal op door een mobiele wasstraat te gebruiken waar de herbruikbare bekers worden afgewassen. Voor de verwerking van het organisch afval wordt samengewerkt met Hoeve Heierveld in Walfergem.

De toegangsprijs voor de Trippelfuif bedraagt 6 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. Tickets zijn te koop in het CC Asse en in het gemeentehuis. Online kunnen kaartjes gekocht worden via www.hopduvel.be.