Inwoners Krokegem lanceren authentieke ‘Krokegemse Vlaai’ WDS

06 oktober 2019

10u15 0 Asse De inwoners van Krokegem vieren komend weekend hun jaarlijkse kermis. Dit jaar wordt de ‘Krokegemse Vlaai’ gelanceerd, gemaakt met een recept van meer dan honderd jaar oud.

Tijdens het tweede weekend van oktober wordt in Krokegem, een gehucht van Asse, traditioneel de jaarlijkse kermis gevierd. Het kermisweekend start op vrijdagavond met een kaartavond. Zaterdag is er vanaf 14 uur een crea-beurs, ’s avonds gevolgd door een dansavond. Op zondag is er kermisontbijt, rommelmarkt (vanaf 13 uur) en een optreden van dansschool Dasa en Just For You (15 uur). De kermis wordt afgesloten op maandag met een wandeling en de dansnamiddag van Okra.

Doorheen het weekend kunnen bezoekers kennis maken met de Krokegemse Vlaai. De organisatoren doen voor de bereiding van de vlaai een beroep op de mensen van Hoeve Heierveld. De vlaai wordt gemaakt volgens een recept van vroeger. Tijdens het kermisweekend kan de vlaai gedegusteerd en gekocht worden.