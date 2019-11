Inwoner vraagt voetpad maar daar heeft gemeente geen geld voor: “Buitengebieden moeten landelijk blijven” Wim De Smet

13 november 2019

16u20 4 Asse De inwoners van de Kleistraat en de Cyriel Crappestraat in Bekkerzeel vragen meer aandacht voor voetpaden. Volgens schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V) zijn daar onvoldoende financiële middelen voor.

“In andere straten in Asse worden overal voetpaden hersteld, maar hier in Bekkerzeel hebben we op veel plaatsen zelfs geen voetpad”, zegt Maurcie Van Henis (71). Hij woont vlakbij de kruising van de Cyriel Crappestraat en de Kleistraat. “Naast de smalle rijweg in de Crappestraat ligt het vol putten en plassen. Ieder jaar komt de gemeente die putten opvullen met wat steenslag. En in de smalle Kleistraat word je als voetganger bijna van de weg gereden door auto’s. Mensen in een rolstoel kunnen hier zelfs de straat niet op.”

Schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker (CD&V) heeft begrip voor de bekommernissen maar wijst er op dat in buitengebieden niet elke straat een voetpad kan hebben. “Dat is, alleen al op financieel vlak, gewoon onhaalbaar”, zegt De Baerdemaeker. “De straatjes in afgelegen gebieden zoals Bekkerzeel of Asbeek, waar ik woon, kunnen niet allemaal een voetpad hebben. Dat is nu net eigen aan het wonen in een buitengebied. We concentreren ons op de aanleg en herstelling van voetpaden in de dorpscentra, waar meer mensen er ook gebruik van maken. Die buitengebieden moeten ook gewoon landelijk blijven.”