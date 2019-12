Inbreker woedend na veroordeling tot 15 maanden cel WHW

11 december 2019

17u48 0 Asse Een Noord-Afrikaanse twintiger is veroordeeld tot 15 maanden cel voor een inbraak in Asse. Een straf waar hij niet mee kon lachen, al waren de bewijzen overweldigend.

De man werd deze zomer samen met een minderjarige kompaan opgepakt op straat in Asse. Even daarvoor had de politie een telefoontje gekregen van een buurtbewoner dat twee individuen waren aan het inbreken. Hiermee geconfronteerd ontkenden ze alle betrokkenheid. Nochtans werd bij een fouille een hoop cash geld gevonden. Bovendien hadden ze een mes op zak.

“Aan de buitenzijde van het raam waren drie duidelijke steeksporen te vinden, die perfect met dat mes konden gemaakt zijn. Op die manier zijn de inbrekers binnengeraakt. Bovendien bekende de minderjarige betrokkene dat zij de daders waren”, aldus de rechter.

In plaats van met gebogen hoofd af te druipen ontstak de man in woede bij het aanhoren van de strafmaat. De rechter maande hem aan tot kalmte maar veel hielp dat niet.