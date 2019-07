In Zellik wordt de groene energie van de toekomst uitgetest in het Green Energy Park Bart Kerckhoven

01 juli 2019

09u49 0 Asse Terwijl groene energie vandaag al niet meer weg te denken is uit onze maatschappij hebben verschillende overheden in Zellik de krachten gebundeld om al na te denken over de hernieuwbare energie van de toekomst.

Die denkoefening gebeurt in het Green Energy Park. Daar worden duurzame en intelligente energiesystemen uitgetest maar ook oplossingen voor mobiliteit uitgedacht. Ook medische toepassingen worden er uitgeprobeerd. De Vrije Universiteit Brussel (VUB), het Universitair Ziekenhuis (UZ) Brussel en Flux50, Agoria, Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van Asse maar ook de provincie Vlaams-Brabant werken mee aan het Green Energy Park. Het researchpark is voorzien van een groot elektrisch circuit, een ultra-laag temperatuur warmte-net en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden. Hierdoor kunnen meer dan zeventig bedrijven duurzaam ondernemen door samenwerking en energie delen mogelijk te maken.

Een ‘green datacenter’ zal het park ondersteunen met de nodige rekenkracht om duurzame, hoogtechnologische oplossingen te kunnen ontwikkelen. De basis van de energievoorziening komt van de restwarmte van het datacenter, maar ook van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon- en windenergie. De energie wordt opgeslagen in batterijen, elektrische wagens, warmtebuffers en andere toepassingen.

De provincie Vlaams-Brabant investeerde alvast 148.975,75 euro in batterijen voor de opslag en afname van energie in het Green Energy Park in Zellik. Met Green Energy Park slaan we twee vliegen in één klap”, zegt gedeputeerde voor Economie Ann Schevenels (Open VLD). “Het Park wordt één van onze paradepaardjes. Als provincie zetten we volop in op die hernieuwbare energie. Interessant aan dit project is dat het aanbod van de soms wisselvallige hernieuwbare energie in evenwicht wil brengen met de vraag. De aandacht voor de samenhang van elektrische en warmte-energie is heel belangrijk voor onze toekomstige energiesystemen”.