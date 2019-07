Huisgevel dreigt in te storten: burgemeester vordert stabiliteitsfirma op Wim De Smet

16 juli 2019

15u30 5 Asse De gevel van een bouwvallig huis langs de Brusselsesteenweg in Kobbegem wordt, op bevel van burgemeester Koen Van Elsen (CD&V), gestut door een gespecialiseerd bedrijf. De woning staat op instorten en vormt een gevaar voor omwonenden en voorbijgangers.

De woning bevindt zich vijftig meter voorbij het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Zittert. Het gebouw staat al enkele jaren te verkommeren en verkeert intussen in erbarmelijke staat. Een expert maakte, op vraag van de gemeente, een verslag op en daaruit blijkt dat de gevel elk moment kan instorten. Drie weken geleden moest een brandweerploeg al uitrukken omdat er brokstukken los kwamen die vervolgens op het fietspad terechtkwamen.

Van Elsen vaardigde daarom een besluit uit waarbij de eigenaar verplicht werd om de nodige instandhoudingswerken uit te voeren. Omdat de eigenaar niet in staat is om die werken zelf te laten uitvoeren, heeft de burgemeester nu bevolen om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. De kosten worden doorgerekend aan de eigenaar.

De gemeente zelf liet intussen al dranghekkens plaatsen rond de woning zodat fietsers en voetgangers niet meer vlakbij de gevel kunnen passeren. Voor het stabiliseren van de voorgevel wordt een bedrag van 2.700 euro vrijgemaakt.