Huis-aan-huisbladen Goeiedag en Klakson nemen noodgedwongen pauze: “We hebben geen inkomsten meer” Wim De Smet

01 april 2020

12u00 0 Asse De huis-aan-huisbladen Goeiedag en Klakson gaan voor onbepaalde tijd in lockdown. De uitgevers krijgen geen inkomsten meer, waardoor het drukken en verspreiden van de bladen fors verlieslatend werd.

Zowel de Goeiedag als de Klakson vallen normaal gezien twee- of driewekelijks gratis in de bussen. Bij Klakson richt men zich op de gemeenten Merchtem en Asse. De uitgever van Goeiedag laat zijn blad verschijnen in wel twintig gemeenten, waaronder Asse, Aalst, Ninove, Grimbergen, Dilbeek, Merchtem en Ternat.

De strenge coronamaatregelen van de overheid doen het aantal advertenties voor de huis-aan-huisbladen fors dalen. Beide bladen overleven op de verkoop van publiciteit en advertenties. “Maar onze reclameman mag niet meer op pad omdat het niet om een niet-essentiële verplaatsing gaat”, zegt uitgever Karel Lesy van Klakson. “Bovendien zijn er bijna geen winkels meer open. We kunnen moeilijk reclame maken voor een opendeurdag die uiteindelijk niet doorgaat. Daarom hebben we beslist om het blad tijdelijk niet uit te geven.”

Bij Goeiedag Magazine is eenzelfde verhaal te horen. Ook zij hebben geen inkomsten meer. “De handelaars zeggen massaal hun reclameadvertenties af en het sociale leven is volledig stilgevallen. Intussen lopen onze vaste kosten wel door”, vertelt uitgever Ives De Bondt.

‘Royaal Lokaal’

De laatste Klakson viel op 18 maart in de bussen. “Ook de uitgaves voor 8, 15 en 22 april zullen niet verschijnen”, luidt het. “We mikken nu voor een heropstart op 6 mei. Maar het zal sowieso moeilijk worden om die datum te halen.”

Om de adverteerders alsnog een forum te bieden, schakelt men bij Goeiedag wel de website in. “We starten met de campagne ‘Royaal Lokaal’ waarmee we lokale ondernemers willen ondersteunen”, vertelt De Bondt. “We willen het belang van lokaal winkelen promoten. Alle lokale middenstanders en ondernemingen kunnen gratis reclame maken op onze site voor hun online verkoopsysteem en thuislevering tijdens de coronacrisis.”