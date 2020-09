Hopduvels serveren smoutebollen aan bewoners woonzorgcentrum Hingeheem



Wim De Smet

14 september 2020

15u30 0 Asse De bewoners van woonzorgcentrum Hingeheem kregen zopas vrolijk bezoek over de vloer. Enkele hopduvels kwamen er smoutebollen serveren.

Normaal hadden in Asse het voorbije weekend de Hopduvelfeesten plaats. Omwille van de corona-crisis werden die feesten geannuleerd. Maar niet getreurd voor de bewoners van het woonzorgcentrum Hingeheem. Zij kregen enkele hopduvels over de vloer die smoutebollen meebrachten. Het hele woonzorgcentrum kleurde in het thema van de hopduvels: 50 meter aan hopranken werden gebruikt maar ook tal van miniatuur hopduvels sierden de gebouwen. Een echte hopduvel hield zich ook op aan het terras. Om de feesten echt tot leven te brengen verkleedde het animatieteam zich ook in rasechte hopduvels.