Hopduvelcomité hakt knoop door: “Hopduvelfeesten worden afgeblazen en verplaatst naar 2021" Wim De Smet

05 mei 2020

19u00 18 Asse De Hopduvelfeesten, gepland voor 11, 12 en 13 september, worden afgeblazen omwille van de coronacrisis. Dat heeft het organiserende Hopduvelcomité beslist.

Het Hopduvelcomité kwam maandag bijeen voor een maandelijks overleg. De verantwoordelijken hakten de knoop door: er komen dit jaar geen Hopduvelfeesten in Asse. “We hebben deze beslissing genomen om verschillende redenen”, zegt voorzitter Philip Mathuis. “Enerzijds is het voor de werkgroepen praktisch onmogelijk om de feesten de komende weken voor te bereiden en tegelijk de social distancing regels te handhaven. Anderzijds verwachten we ook een lagere opkomst én hebben onze trouwe sponsors, vaak Assese middenstanders, momenteel andere uitdagingen.”

Het comité wil nu het huidige programma van de feesten integraal doorschuiven naar het tweede weekend van september volgend jaar. De volgende Hopduvelfeesten vinden dus plaats op 10, 11 en 12 september 2021.

De Hopduvelfeesten in Asse hebben om de twee jaar plaats en lokken steevast meer dan 10.000 bezoekers. Dit jaar stond de 20ste editie gepland. Op de affiche stonden onder meer optredens van LikeMe en Soulsister.