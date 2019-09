Honderden leerlingen nemen deel aan Strapdag WDS

22 september 2019

De leerlingen van de lagere school in Asse namen zopas enthousiast deel aan de Strapdag. Op Strapdag komen zo veel mogelijk leerlingen te voet of met de fiets naar school. De campagne wil benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en vooral laagdrempelig is. Het gemeentebestuur zet extra in op fietsers en voetgangers en steunt daarom de initiatieven van de scholen om stappen en trappen te promoten. In de gemeentelijke basisschool Sleutelbos van Walfergem verzamelden de leerlingen op de speelplaats om samen het Straplied te zingen en te dansen. “We zetten in op veilige schoolomgevingen met meer fietsers en voetgangers”, zegt Onderwijsschepen Joris Van den Cruijce. “Deze actie verdient dus de volle steun en ik wil leerlingen én ouders aanmoedigen om van elke dag een Strapdag te maken.”