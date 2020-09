Historische schrijfkamer van Aster Berkhof is vandaag hippe studio van bekende Tiktokster: “Zijn boeken hebben hier nog steeds een speciaal plekje”

Asse

De voormalige schrijfkamer van de pas overleden bekende schrijver Aster Berkhof doet tegenwoordig dienst als studio van Tiktokster Sarah Bossuwé. Na de populaire schrijver, vindt nu dus een van de populairste influencers van Vlaanderen inspiratie in de woning in Asse. “Er worden hier geen boeken meer geschreven, maar het blijft wel een creatieve ruimte. Ik begrijp ook heel goed dat de schrijver zich hier in zijn nopjes voelde, met zicht op het groen.”