Historische hoeve Hooghof in de kijker: beschermde boerderij bevindt zich op unieke plek vlakbij ring Wim De Smet

01 oktober 2019

15u55 0 Asse Het Hooghof is een historische vierkantshoeve op amper honderd meter van de drukke Brusselse ring en de uitdijende hoofdstad. Zondag is de hoeve te bezichtigen en stelt de Vlaamse Landmaatschappij haar plannen voor de omgeving voor.

Het Hooghof is een van de laatste getuigen van het ooit landelijke boerenleven in Zellik, deelgemeente van Asse. Ooit was de hoeve omringd door honderden hectaren akkers en weilanden maar de voorbije 75 jaar is de grootstad Brussel gevaarlijk dichtbij gekomen. De ring rond Brussel, met zijn dagelijkse files en ongevallen, bevindt zich vandaag op exact honderd meter van de oude paardenstallen. Om de historische gebouwen te vrijwaren, werd de hoeve in 1983 beschermd als monument en de omgeving errond als dorpsgezicht.

Abdij Affligem

De geschiedenis van het Hooghof gaat terug tot de twaalfde eeuw. De imposante hoeve behoorde toen toe aan de monniken van de Abdij Affligem. Het Hooghof ontleent zijn naam aan de ligging op steile hoogte, waardoor dit monumentale hof de hele omgeving domineert. “In Zellik bevonden zich destijds vier abdijhoeves”, weet Jaak Ockeley van de Heemkring Ascania. “De Sint-Baafsabdij had twee hoeves en de Abdij Affligem had er twee. Van die vier monumentale hoeves blijven er vandaag nog twee over. De ligging van het Hooghof is alleszins uniek. Had men destijds de ring hier niet aangelegd, dan was de hoeve wellicht allang verdwenen.”

Het Hooghof brandde In 1794 volledig uit maar tegen het einde van de achttiende eeuw werd alles heropgebouwd. Intussen was het Hooghof een begrip in de wereld van trekpaardenfokkers. Met de komst van Frans Verheyden als pachter in 1887 kreeg de paardenfokkerij steeds meer aandacht. De paardenfokkerij bereikte haar hoogtepunt in de jaren 1970 en 1980 toen vier merries, die op het hof waren geboren, nationaal kampioen werden. Nadien kwam het hof ook nog in handen van de invloedrijke familie Van Ginderachter uit Merchtem.

Wandelaars

De Vlaamse Landmaatschappij heeft nu concrete plannen om het authentieke gebied open te stellen voor het grote publiek en stelt die plannen zondag voor. Er komen onder meer nieuwe trage wegen, een parkgebiedje, poelen en boomgaarden en voor fietsers en wandelaars wordt ook een verbinding naar het Laarbeekbos in Brussel gecreëerd.

Zondag zijn er twee geleide wandelingen, om 14 uur en 16 uur. De wandeling van 14 uur is al volzet. De wandeling van 16 uur vertrekt op de binnenkoer van het Hooghof. Om 15.30 uur brengt theatergezelschap ‘Het alibicollectief’ animatie en een wagenspel op de binnenkoer.

Tussendoor stellen de fotografen van het Zelliks Foto Archief hun foto’s en documenten tentoon. Zelliknaar Vik Verheyden vertelt over de geschiedenis van het hof. Alle activiteiten zijn gratis.